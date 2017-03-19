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В Калининграде День моряка-подводника отметят митингом у памятника Маринеско

11:09
  542 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде в воскресенье, 19 марта, отмечают день моряка-подводника. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".
 
У калининградских моряков вошло в традицию в этот праздник собираться на торжественный митинг у памятника Александру Маринеско. Митинг пройдёт и в это воскресенье.
 
В Музее Мирового океана в этом году праздник прошёл раньше официальной даты - в пятницу, 17 марта. В музее размещается дизельная подводная лодка "Б-413", единственное в стране подобное судно на плаву. С момента спуска на воду в 1968 году она побывала почти во всех точках Мирового океана.
 

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