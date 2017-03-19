Самой тяжёлой женщине в мире удалось похудеть на 140 кг

Одна из самых тяжёлых женщин в мире, египтянка Иман Ахмад Абдулати, похудела на 140 кг. Об этом сообщает РИА Новости

Женщина, у которой диагностировали "слоновую болезнь" и "порок желёз", не вставала с постели после инсульта. 11 февраля её доставили на самолёте в Индию, где она перенесла операцию по сокращению объёма желудка и удалению части жира.

Клиника, где Иман проходила лечение, сообщила, что сейчас она весит 358 кг. Она находится на специальной диете: её кормят через трубку протеиновым коктейлем на соевом молоке. В день Иман потребляет около 1800 калорий.