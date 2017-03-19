В США в возрасте 90 лет умер музыкант Чак Берри

В США на 91-м году жизни умер музыкант Чак Берри. Об этом сообщает ТАСС

"Полиция округа Сент-Чарльз с печалью подтверждает смерть Чарльза Эдварда Андерсона Берри-старшего, больше известного как легендарный музыкант Чак Берри", – говорится в заявлении полиции. Музыкант потерял сознание у себя дома.

Имя Чака Берри увековечено в Зале славы рок-н-ролла, а его песню "Johnny B. Goode" журнал Rolling Stone назвал лучшей гитарной композицией всех времён. Он неоднократно выступал в России, последний раз в России в 2014 году.