В США в возрасте 90 лет умер музыкант Чак Берри
Чак Берри
Фото: официальная страница Чака Берри в Facebook
В США на 91-м году жизни умер музыкант Чак Берри. Об этом сообщает ТАСС
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"Полиция округа Сент-Чарльз с печалью подтверждает смерть Чарльза Эдварда Андерсона Берри-старшего, больше известного как легендарный музыкант Чак Берри", – говорится в заявлении полиции. Музыкант потерял сознание у себя дома.
Имя Чака Берри увековечено в Зале славы рок-н-ролла, а его песню "Johnny B. Goode" журнал Rolling Stone назвал лучшей гитарной композицией всех времён. Он неоднократно выступал в России, последний раз в России в 2014 году.
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