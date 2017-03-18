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В Калининграде собирают деньги на лечение годовалой девочки с ДЦП

18:00
  297 1
Фото из архива семьи Нейман
В Калининграде годовалой Насте Нейман собирают средства на реабилитацию в Польше. Об этом сообщает семья девочки в группе помощи в сети ВКонтакте.
 
Ребёнку диагностировали ДЦП, ППЦНС, ЗПРР - Поздний восстановительный период. У Насти нижний спастический парапарез, формирующая контрактура голеностопных суставов. С таким диагнозом ей необходимо лечение в клинике.
 
 
"У Настеньки есть приступы эпилептические, за год они были 4 раза, на что наше врачи даже не обращали внимание!, – рассказывает мама девочки. – Пьём таблетки,лечим,надеемся что обострений не будет. Ей нельзя болеть,так как у нее ослабленный иммунитет,и если мы заболеем,нам нельзя будет проходить лечение, терапии".
 
"С клиники был получен счёт на сумму 90 573,75, в золотых (6,225zl*14,55), дорогая наша семья, у нас есть две недели, чтоб собрать аванс 12.846 рублей", – пишут в группе помощи Насте ВКонтакте. Собрать аванс на лечение надо до 20 мая. Информация о том, как помочь Насте, размещена в группе помощи Вконтакте.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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sashasid91
sashasid91 #
18:16
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
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