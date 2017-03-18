В Калининграде собирают деньги на лечение годовалой девочки с ДЦП

В Калининграде годовалой Насте Нейман собирают средства на реабилитацию в Польше. Об этом сообщает семья девочки в группе помощи в сети ВКонтакте.

Ребёнку диагностировали ДЦП, ППЦНС, ЗПРР - Поздний восстановительный период. У Насти нижний спастический парапарез, формирующая контрактура голеностопных суставов. С таким диагнозом ей необходимо лечение в клинике.

"У Настеньки есть приступы эпилептические, за год они были 4 раза, на что наше врачи даже не обращали внимание!, – рассказывает мама девочки. – Пьём таблетки,лечим,надеемся что обострений не будет. Ей нельзя болеть,так как у нее ослабленный иммунитет,и если мы заболеем,нам нельзя будет проходить лечение, терапии".