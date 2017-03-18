Сын автора "Дня Победы" написал песню для крымчан

В МИД РФ написали песню, посвящённую трёхлетию воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает ТАСС, информацию об этом разместила на своей странице в Facebook представитель ведомства Мария Захарова.

Песню под названием "Севастополь – знамя" написал сотрудник МИД Василий Харитонов, сын автора "Дня Победы" Владимира Харитонова. по мнению Захаровой, она полностью передаёт заряд "фантастической атмосферы великого свершения".