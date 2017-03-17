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Власти Калининграда отказали сторонникам Навального в проведении митинга

20:42
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Фото из архива Клопс.Ru
Калининградским сторонникам оппозиционера Алексея Навального отказали в проведении митинга, запланированного 26 марта у памятника Землякам-космонавтам. Соответствующее распоряжение было подписано исполняющей обязанности главы городского округа Светланой Мухомор, запись об этом размещена в группе "Команда Навального | Калининград" в социальной сети "Вконтакте".
 
В отказе сообщается, что на 26 марта у памятника Землякам-космонавтам уже будет проходить публичное мероприятие. Светлана Мухомор предложила сторонникам Алексея Навального провести свой митинг после 27 марта, а местом дислокации может стать центральная аллея в парке "Южный".
 
Сторонники Навального сообщили, что сдаваться не намерены. Они уже подключили юристов, которые работают с подобными отказами из других городов. Возможно, они будут обращаться в суд.
 
Заявку на проведение митинга калининградские представители Навального подали в мэрию 15 марта. Требования, которые активисты планировали озвучить во время митинга, связаны с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 2 марта. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды.
 
 

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2 комментария Правила комментирования

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Insider
Insider #
21:48
Кто бы сомневался!
Отпущенный воровскому зазеркалью срок целиком и полностью определяется двумя факторами - сроком жизни агента ЦРУ с кликухой "моль" и коньюнктурой цен на нефть.
Но будущего у страны уже нет! И все может произойти в любой момент с подачи извне.
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mihailsmir89
mihailsmir89 #
22:32
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. Уже после первого сеанса я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность. Ушли все хронические болезни и улучшился иммунитет. Советую теперь всем  — http://2qu.ru/savkin
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