Власти Калининграда отказали сторонникам Навального в проведении митинга

Калининградским сторонникам оппозиционера Алексея Навального отказали в проведении митинга, запланированного 26 марта у памятника Землякам-космонавтам. Соответствующее распоряжение было подписано исполняющей обязанности главы городского округа Светланой Мухомор, запись об этом размещена в группе "Команда Навального | Калининград" в социальной сети "Вконтакте".

В отказе сообщается, что на 26 марта у памятника Землякам-космонавтам уже будет проходить публичное мероприятие. Светлана Мухомор предложила сторонникам Алексея Навального провести свой митинг после 27 марта, а местом дислокации может стать центральная аллея в парке "Южный".

Сторонники Навального сообщили, что сдаваться не намерены. Они уже подключили юристов, которые работают с подобными отказами из других городов. Возможно, они будут обращаться в суд.