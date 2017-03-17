Власти Калининграда отказали сторонникам Навального в проведении митинга
Калининградским сторонникам оппозиционера Алексея Навального отказали в проведении митинга, запланированного 26 марта у памятника Землякам-космонавтам. Соответствующее распоряжение было подписано исполняющей обязанности главы городского округа Светланой Мухомор, запись об этом размещена в группе "Команда Навального | Калининград"
в социальной сети "Вконтакте".
В отказе сообщается, что на 26 марта у памятника Землякам-космонавтам уже будет проходить публичное мероприятие. Светлана Мухомор предложила сторонникам Алексея Навального провести свой митинг после 27 марта, а местом дислокации может стать центральная аллея в парке "Южный".
Сторонники Навального сообщили, что сдаваться не намерены. Они уже подключили юристов, которые работают с подобными отказами из других городов. Возможно, они будут обращаться в суд.
Заявку на проведение митинга
калининградские представители Навального подали в мэрию 15 марта. Требования, которые активисты планировали озвучить во время митинга, связаны с расследованием
Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 2 марта. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды.
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