Жительница Славска, пострадавшая от укусов собак, отсудила у их хозяйки 256 тысяч рублей

Славский районный суд взыскал в пользу Адели Авдеенко из Славска, которая подверглась нападению трёх собак, 255,8 тысяч рублей в виде компенсации ущерба и морального вреда. Женщина признаётся, что чудом осталась жива.

Нападение трёх собак на Адели Авдеенко произошло в ноябре прошлого года. Вечер того дня пострадавшая помнит до мелочей. Она возвращалась домой, когда из ворот соседского дома выскочили три большие собаки, похожие на овчарок.

"В один миг две из них набросились на меня, повалили на землю и стали тягать. Одна вцепилась мертвой хваткой в правую руку, другая укусила за горло. Я кричала, пока хватало сил, и старалась прикрыть левой рукой шею, но улица была пустой. В тот момент я уже распрощалась с жизнью. Не знаю, сколько это продолжалось, время для меня будто остановилось", - вспоминает Адели Авдеенко.