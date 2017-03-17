Региональные власти определились с внешним видом торговых палаток за Музеем янтаря (эскиз)

На Совете по культуре при губернаторе определились с внешним видом торговых палаток за Музеем янтаря. Решение было принято в пятницу, 17 марта. В конце апреля 22 палатки, торгующие янтарем, с улицы Черняховского уберут: четыре из них будут демонтированы, а часть (те предприниматели, которые не согласились переезжать во внутренний двор) перенесут палатки ближе к Центральному рынку.

Концепцию обустроенной площади с павильонами на Совете представил архитектор Евгений Костромин. На внутреннем дворике будет установлено 9 павильонов. "В Светлогорске "Круассан-кафе" сделало пристройку, вот там применены именно эти архитектурные элементы: карнизы, колонны", — пояснил архитектор.

Расположатся они в 7-8 метрах от самого Музея янтаря. На первом Совете по культуре вызвала критику именно близость торговых ларьков к окнам на цокольном этаже (там расположены административные помещения). Врио вице-премьера Гарри Гольдман отметил, что вопрос логистики непосредственно на территории будет прорабатываться.

Алиханов в августе прошлого года обратил внимание на недостойный вид палаток на улице Черняховского . "Мне надо, чтобы с точки зрения визуальной прекратилась эта "янтарная порнография". Ты приходишь полюбоваться музейными ценностями, а там Шанхай какой-то. Я не говорю убрать все это, но надо поработать над единым внешним видом, чтобы не выглядело это, как развал на рынке", - заявил Алиханов.