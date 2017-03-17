Половина рыбных предприятий в Калининградской области работают с нарушениями

В 2016 году специалисты Роспотребнадзора по Калининградской области провели 128 проверок на предприятиях, занимающихся торговлей рыбой, а также на 5 рыбзаводах. Почти половина организаций работают с нарушениями, сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения касаются несоответствия продукции гигиеническим нормативам, отсутствия средств контроля за температурным режимом хранения продукции. На прилавках магазинов морепродукты не имеют достоверной информации.
Специалистами также исследовано 672 пробы морепродуктов и из них 9 проб не соответствовали требованиям нормативной документации: по микробиологическим показателям – 6 проб, по содержанию глазури – 3 пробы. Превышение массовой доли глазури выявлено в рыбном филе и креветках. По санитарно-химическим показателям исследованные пробы рыбной продукции соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе по содержанию свинца, ртути, кадмия, мышьяка, пестицидов, нитрозаминов, полихлорированных бифенилов.
Предприятия-нарушители понесли наказание. Общая сумма штрафов составила 600 тысяч рублей, а изъятый оборот морепродуктов достиг 269 кг.
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