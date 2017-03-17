В Калининграде будет сформирована казачья кибердружина

На базе Калининградского казачьего института технологии и дизайна начнётся формирование кибердружины. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Калининграде".



Распоряжение о создании казачьей кибердружины поступило, согласно данным издания, 14 марта. Задачами организации станет поиск и выявление в интернете запрещённого и противоправного контента, борьба с агрессией, связанной с ведением информационных войн против Российского государства, и выявление сообществ экстремистской и противоправной направленности.



Представитель института сообщил: "Казаки полностью были на самоуправлении всегда. Они занимались всем. Мы сейчас живём уже в другом мире. Не обязательно же быть где-то в станице, заниматься только хозяйственными делами и выращивать всё для себя. Они могут быть на передовой в разных областях деятельности".