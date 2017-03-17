В Калининграде будет сформирована казачья кибердружина
На базе Калининградского казачьего института технологии и дизайна начнётся формирование кибердружины. Об этом сообщает
"Комсомольская правда в Калининграде".
Распоряжение о создании казачьей кибердружины поступило, согласно данным издания, 14 марта. Задачами организации станет поиск и выявление в интернете запрещённого и противоправного контента, борьба с агрессией, связанной с ведением информационных войн против Российского государства, и выявление сообществ экстремистской и противоправной направленности.
Представитель института сообщил: "Казаки полностью были на самоуправлении всегда. Они занимались всем. Мы сейчас живём уже в другом мире. Не обязательно же быть где-то в станице, заниматься только хозяйственными делами и выращивать всё для себя. Они могут быть на передовой в разных областях деятельности".
Ранее президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается обязать казачьих атаманов отчитываться о расходах
и доходах. Они будут подавать сведения не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, а также на жён.
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