Офелия и Есения: какими необычными именами называли своих детей в прошлом году жители Светлогорска
ЗАГС Светлогорского муниципального района отчитался о работе за прошлый год. Информация об этом появилась на официальном сайте.
Так, в прошлом году на главном курорте области родилось 100 мальчиков и 82 девочки. Наиболее распространёнными именами у мальчиков были Максим, Иван, Александр и Дмитрий. Среди необычных имён попадались Святослав, Макар, Лаврентий, Клим, Всеволод и Савелий.
Девочек традиционно чаще называли Софиями и Анастасиями, популярными были имена Елизавета, Ева и Ксения. Среди необычных — Есения, Милана, Мирослава, Офелия, Иванна.
При этом в минувшем году в Светлогорске было зарегистрировано 182 акта о рождении, и это самый большой показатель с 1957 года, когда было составлено 184 акта о рождении.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.