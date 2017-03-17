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Офелия и Есения: какими необычными именами называли своих детей в прошлом году жители Светлогорска

15:30
  731 0
Фото из архива Клопс.Ru
ЗАГС Светлогорского муниципального района отчитался о работе за прошлый год. Информация об этом появилась на официальном сайте.

Так, в прошлом году на главном курорте области родилось 100 мальчиков и 82 девочки. Наиболее распространёнными именами у мальчиков были Максим, Иван, Александр и Дмитрий. Среди необычных имён попадались Святослав, Макар, Лаврентий, Клим, Всеволод и Савелий.

Девочек традиционно чаще называли Софиями и Анастасиями, популярными были имена Елизавета, Ева и Ксения. Среди необычных — Есения, Милана, Мирослава, Офелия, Иванна.

При этом в минувшем году в Светлогорске было зарегистрировано 182 акта о рождении, и это самый большой показатель с 1957 года, когда было составлено 184 акта о рождении.

Интересно, что в Светлом, к примеру, в прошлом году новорожденных мальчиков называли редкими именами Светозар и Филимон, а девочки получали имена Стефания, Златослава и Илария. В Калининграде в 2016 году почти каждый месяц в топ популярных имён девочек попадали Полина и Дарья, а мальчиков чаще всего называли Михаилами и Максимами.

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