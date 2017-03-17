В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
0 °C
ночью
17 марта 2017 г. 13:45
63 256 пользователей
за 24 часа на сайте
57.76 -0.04
Курс ММВБ на 17 марта 2017, 13:00
62.22 +0.04
Курс ММВБ на 17 марта 2017, 13:00
14.49 -0.01
Курс ЦБ на 18 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Девочка на крыше: в Донском родители просят огородить аварийный военный склад, где гуляют дети

13:40
  75 0
Фото читателя Клопс.Ru
2 фото
В Донском родители пожаловались на состояние здания бывшего военного склада. Две читательницы обратились в редакцию Клопс.Ru и сообщили, что на аварийную постройку постоянно ходят гулять дети. 

Во вторник, 14 марта, сын местной жительницы Юлии Ивановой пошёл на прогулку. Вместе со своими друзьями он отправился к заброшенному военному складу. По телефону мальчик сообщил матери, что его семилетняя подруга забралась на крышу ветхого немецкого здания.

“Я живу прямо напротив него. Выглядываю в окно — там девочка маленькая на крыше стоит. — вспоминает Юлия. — А там всё рушится и сыпется. Одно неверное движение — и можно рухнуть вниз. Там только если одну балку стоит задеть — и всё может рухнуть. Мой муж спустился и снял её оттуда. У меня такой шок был. Их там шестеро было. Дети едва не погибли”.

По словам женщины, аварийное здание простаивает уже около десяти лет и с каждым годом всё больше разрушается. При этом, никаких ограждений вокруг него не установлено. Заброшенная постройка — излюбленное место игры местных детей.
 
"Власти на это не реагируют. Им всё равно до тех пор, пока ничего не случится. Но давайте начнём думать о безопасности заранее, пока никто не успел пострадать. Мы, конечно, говорим детям о том, что туда ходить нельзя, но они всё равно продолжают это делать. Мы уже даже легенду придумали, что на кого-то упал кирпич", — рассказывает Юлия.
 
С ней соглашается и мать той самой девочки, которая оказалась на крыше опасной постройки, Валерия Гончарова. Женщина  считает, что опасную стройку нужно либо огородить, либо снести.

Вместе родительницы обратились к главе посёлка Алексею Щепкину. Он сообщил, что здание принадлежит военным, которые и должны заниматься этой проблемой. Клопс.Ru также связался с чиновником и узнал, что бывший склад подлежит сносу.

“Я встречался с командиром военной части, и он сказал, что его списали в феврале, но когда его снесут — неизвестно. Военные заколачивают его периодически, чтобы туда никто не пролез, но наше доблестное население всё ломает”, — заявил Щепкин.

Клопс.Ru также связался с Балтийским флотом. Однако в пресс-службе от комментариев отказались.
 
В начале марта в Калининграде 16-летняя девушка пострадала на неогороженной стройке. Она провалилась в шахту лифта. Постравшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Суицидальная" жвачка: калининградские родители вновь бьют тревогу, детский омбудсмен обратится в прокуратуру
16 марта 201718:57
  16436 6
"Суицидальная" жвачка: калининградские родители вновь бьют тревогу, детский омбудсмен обратится в прокуратуру
В Калининграде задержали замначальника отдела судебных приставов за взяточничество
Фото горячей новости
11:33
  2251 0
СМИ: Visa разрешила брать комиссию с держателей карт за снятие наличных в банкоматах
Фото горячей новости
10:25
  2840 0
В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей
Фото горячей новости
07:09
  2952 0
Спросите Алиханова: журналисты передадут главе региона вопросы своих читателей
Фото горячей новости
16 марта 201720:58
  2035 5

Лента новостей

Картинка
Девочка на крыше: в Донском родители просят огородить аварийный военный склад, где гуляют дети
13:40
  25 0
Картинка
Ремонт вместо денег: принятые поправки в закон об ОСАГО лишат большинство водителей страховых выплат
13:28
  184 0
Картинка
На выставке "Фасад-2017" презентовали новое производство штукатурных смесей
13:00
  512
Картинка
Учёные нашли мухоморы возрастом 100 млн лет (фото)
12:54
  421 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  1659 4
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6892 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo