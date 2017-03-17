Девочка на крыше: в Донском родители просят огородить аварийный военный склад, где гуляют дети

В Донском родители пожаловались на состояние здания бывшего военного склада. Две читательницы обратились в редакцию Клопс.Ru и сообщили, что на аварийную постройку постоянно ходят гулять дети.



Во вторник, 14 марта, сын местной жительницы Юлии Ивановой пошёл на прогулку. Вместе со своими друзьями он отправился к заброшенному военному складу. По телефону мальчик сообщил матери, что его семилетняя подруга забралась на крышу ветхого немецкого здания.



“Я живу прямо напротив него. Выглядываю в окно — там девочка маленькая на крыше стоит. — вспоминает Юлия. — А там всё рушится и сыпется. Одно неверное движение — и можно рухнуть вниз. Там только если одну балку стоит задеть — и всё может рухнуть. Мой муж спустился и снял её оттуда. У меня такой шок был. Их там шестеро было. Дети едва не погибли”.



По словам женщины, аварийное здание простаивает уже около десяти лет и с каждым годом всё больше разрушается. При этом, никаких ограждений вокруг него не установлено. Заброшенная постройка — излюбленное место игры местных детей.

"Власти на это не реагируют. Им всё равно до тех пор, пока ничего не случится. Но давайте начнём думать о безопасности заранее, пока никто не успел пострадать. Мы, конечно, говорим детям о том, что туда ходить нельзя, но они всё равно продолжают это делать. Мы уже даже легенду придумали, что на кого-то упал кирпич", — рассказывает Юлия.

С ней соглашается и мать той самой девочки, которая оказалась на крыше опасной постройки, Валерия Гончарова. Женщина считает, что опасную стройку нужно либо огородить, либо снести.



Вместе родительницы обратились к главе посёлка Алексею Щепкину. Он сообщил, что здание принадлежит военным, которые и должны заниматься этой проблемой. Клопс.Ru также связался с чиновником и узнал, что бывший склад подлежит сносу.



“Я встречался с командиром военной части, и он сказал, что его списали в феврале, но когда его снесут — неизвестно. Военные заколачивают его периодически, чтобы туда никто не пролез, но наше доблестное население всё ломает”, — заявил Щепкин.



Клопс.Ru также связался с Балтийским флотом. Однако в пресс-службе от комментариев отказались.