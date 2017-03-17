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Главная Новости Общество

Учёные нашли мухоморы возрастом 100 млн лет (фото)

12:54
  421 0
Фото с сайта Китайской академии наук
Палеонтологи обнаружили грибы, очень напоминающие современные мухоморы, в янтаре возрастом 99 млн лет. Об этом сообщается на сайте Китайской академии наук.

Все образцы очень хорошо сохранились. По словам учёных, это одни из древнейших грибов на Земле. Ранее такими грибами считались шампиньоны.
 
Помимо этого, в застывшей смоле обнаружены и жуки с сильно развитыми челюстями, которые питались этими грибами.

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