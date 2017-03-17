Учёные нашли мухоморы возрастом 100 млн лет (фото)
Фото с сайта Китайской академии наук
Палеонтологи обнаружили грибы, очень напоминающие современные мухоморы, в янтаре возрастом 99 млн лет. Об этом сообщается на сайте Китайской академии наук
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Все образцы очень хорошо сохранились. По словам учёных, это одни из древнейших грибов на Земле. Ранее такими грибами считались шампиньоны.
Помимо этого, в застывшей смоле обнаружены и жуки с сильно развитыми челюстями, которые питались этими грибами.
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