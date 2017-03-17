Дома на восьми улицах Калининграда уже несколько дней остаются без газа из-за отсутствия доступа в квартиры

В пятницу, 17 марта, дома на восьми улицах Калининграда остаются без газа из-за того, что пользователи не перезаключили договоры и не пускают в квартиры газовщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.



Кроме того, из-за плановых ремонтных работ нет света на пяти улицах, а из-за устранения повреждения на теплотрассе будет приостановлена подача теплоснабжения на трёх улицах.

Электричества до 13.00 не будет на улицах:



- пр-т Ленинский 2-8;



До 18.00:



- ул. Красная 23-25, ул. Разина 26-30а, 27-29, ул. Пугачёва 5-7, 11, 12-14, 15, 18, 26, ул. Офицерская 16.



Из-за устранения повреждения на теплотрассе будет приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения до 16.00 часов на ул. Береговая 6-16, ул. А. Невского 19, 23-29, 31-43, пер. Потёмкина 3-13, 18.



До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонская 2 (47 квартир), ул. У. Громовой 125 (20 квартир, нет доступа в квартиры), ул. Больничная 28 (5 квартир), ул. Челнокова 30 (110 квартир, нет доступа в 17 квартир, отказ от ТО -12 квартир), ул. Одесская 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 24 (нет доступа в квартиры, отказ от заключения договора ТО ВДГО), ул. Мичурина 2, 4, 6 (73 квартир, нет доступа в квартиры, отказ от заключения договора ТО ВДГО), ул. Коммунистическая 22 (8 квартир), ул. Красная 16 (12 квартир).

В связи с заменой оборудования будет отсутствовать холодное водоснабжение до 14:00 на ул. Дзержинского, 162, 16б (котельная).