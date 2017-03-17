В Калининграде хотят установить памятники двум Суворовым
Вопрос о памятниках рассмотрят в пятницу, 17 марта, в областном правительстве. Проект памятника представит народный художник России Салават Щербаков.
Василий Иванович Суворов — отец легендарного российского полководца — в 1761–1762 гг. был генерал-губернатором Кёнигсберга. Восточная Пруссия в течение четырёех лет входила в состав Российской империи.
Кроме того, совет обсудит создание на улице Фрунзе сквера А.Т. Болотова и рассмотрит вопрос о дальнейшем размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на улице Черняховского рядом с Музеем янтаря.
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