В Калининграде хотят установить памятники двум Суворовым

В Калининграде собираются установить памятники Александру и Василию Суворовым, а также Александру Невскому. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде".



Вопрос о памятниках рассмотрят в пятницу, 17 марта, в областном правительстве. Проект памятника представит народный художник России Салават Щербаков.



Василий Иванович Суворов — отец легендарного российского полководца — в 1761–1762 гг. был генерал-губернатором Кёнигсберга. Восточная Пруссия в течение четырёех лет входила в состав Российской империи.



Кроме того, совет обсудит создание на улице Фрунзе сквера А.Т. Болотова и рассмотрит вопрос о дальнейшем размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на улице Черняховского рядом с Музеем янтаря.