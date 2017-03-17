ЕС пригрозил Facebook и Twitter штрафами за нарушение прав потребителей

Евросоюз обвинил компании Facebook, Twitter и Google в нарушении прав потребителей. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "КоммерсантЪ"

По данным издания, пользователи данных соцсетей плохо защищены от мошенничества. Кроме того, от них нередко требуют отказа от своих прав, в частности, им запрещается расторгать договоры. Также представители ЕС обвиняют соцсети в том, что те по своему усмотрению определяют пригодность пользовательского контента.

В самих соцсетях эти претензии пока не комментируют. Между тем им дан месяц на устранение недочётов. В противном случае они могут быть оштрафованы.