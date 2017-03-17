Калининградца будут судить за попытку дать взятку участковому

В Правдинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Калининграда, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в январе 2017 года 45-летнего мужчину доставили в отдел полиции для составления административных протоколов. Нарушителю грозил штраф в 4 тыс. рублей. Желая избежать наказания, он предложил участковому уполномоченному взятку в размере 5 тыс. рублей.

Теперь ему грозит ответственность по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Максимальный срок наказания по ней — один год лишения свободы.