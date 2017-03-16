Спросите Алиханова: журналисты передадут главе региона вопросы своих читателей
Антон Алиханов
Фото: Александр Подгорчук
В субботу, 18 марта, медиагруппа "Западная пресса" ждёт в гости врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Журналисты пригласили его, чтобы задать не только свои вопросы, но и передать главе региона письма от читателей изданий, которые выпускает "Западная пресса".
Свой вопрос Антону Алиханову можно заранее прислать на адрес Клопс.Ru news@klops.ru. Спросите врио губернатора обо всём, что тревожит и волнует вас. Часть вопросов мы зададим ему при встрече, на другие вы непременно получите письменный ответ. В письме укажите ваш адрес и телефон для связи.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.