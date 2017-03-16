Спросите Алиханова: журналисты передадут главе региона вопросы своих читателей

В субботу, 18 марта, медиагруппа "Западная пресса" ждёт в гости врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Журналисты пригласили его, чтобы задать не только свои вопросы, но и передать главе региона письма от читателей изданий, которые выпускает "Западная пресса".

Свой вопрос Антону Алиханову можно заранее прислать на адрес Клопс.Ru news@klops.ru. Спросите врио губернатора обо всём, что тревожит и волнует вас. Часть вопросов мы зададим ему при встрече, на другие вы непременно получите письменный ответ. В письме укажите ваш адрес и телефон для связи.