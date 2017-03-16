Прокуратура требует лишить 19 калининградцев-алкоголиков водительских прав

19 водителей, состоящих на учёте в наркологическом диспансере, незаконно имеют водительские права. Нарушения были выявлены сотрудниками прокуратуры Московского района во время проверки соблюдения закона "О безопасности дорожного движения". Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Закон обязывает каждого желающего получить водительские права пройти медобследование, в том числе нарколога. В связи с этим прокурор Московского района направил в суд 19 исков о лишении калининградцев водительских прав.