Александр Востриков ("Mолотов Tattoo") — "Твоему Бро": Начинай бизнес смолоду

Открыть собственное дело способен каждый, а вот прийти к успеху удастся далеко не всем. В этом месяце мы рассматриваем калининградские проекты и рассказываем о людях, которые их открыли и развили до достойного, на наш взгляд, уровня. Третий выпуск посвящён одной из самых известных и уважаемых тату-студий Калининграда, вернее, человеку, благодаря которому она появилась и существует по сей день.



Александр Востриков, 30 лет. Студия художественной татуировки "Mолотов Tattoo"



"Я приехал в Калининград в 2011 году вместе со своим другом, тогда мы и открыли студию. До этого я жил и работал в славном городе Омске и в один момент решил сменить обстановку. Конкретной причины не было, скорее это совокупность реалий жизни в Сибири. Татуировки не были моим основным видом деятельности, скорее это была подработка. В тот момент у меня была фирма, которая занималась спортивной медициной, плюс подрабатывал по профессии лингвистом-переводчком и работал в компании IKEA.

Вообще, я очень люблю работать. Уверен, что если люди были больше заняты трудовой деятельностью, проблем и нытья было бы куда меньше.



В какой-то момент появилось представление о том, какой должна быть моя тату-студия. Решение было принято: нужно открываться, но в другом городе. Выбор пал на Калининград. Мы думали, что тут Европа. Также в плюсы записали близость к морю. Оценили наши финансовые возможности и отправились в путешествие. На месте столкнулись с недобросовестными риелторами, отсутствием достаточного количества приличных тату-мастеров и другими типичными проблемами малого бизнеса. Плюс мы были глупы и молоды".