Директор "Фридландских ворот" Марина Ядова возглавила управление культуры в администрации Калининграда
Марина Ядова
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Новым начальником управления культуры администрации Калининграда стала директор музея "Фридландские ворота" Марина Ядова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 16 марта.
"Занимавшая должность начальника управления культуры с конца 90-х годов Светлана Фёдоровна Сикоза выходит на пенсию", — отметили в пресс-службе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.