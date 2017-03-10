Директор "Фридландских ворот" Марина Ядова покинула свой пост
Фото с сайта музея "Фридландские ворота"
"Мне предложили повышение, на это предложение я согласилась, – рассказала Ядова изданию. – С сегодняшнего дня я уже не директор. Я написала заявление. Последний рабочий день прошел хорошо и спокойно".
По словам Ядовой, "Фридландские ворота" удалось сделать конкурентоспособным на европейском уровне музеем, сочетающим традиции и современный подход. Имя нового главы учреждения пока не называется.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.