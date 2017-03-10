Директор "Фридландских ворот" Марина Ядова покинула свой пост

"Мне предложили повышение, на это предложение я согласилась, – рассказала Ядова изданию. – С сегодняшнего дня я уже не директор. Я написала заявление. Последний рабочий день прошел хорошо и спокойно".

По словам Ядовой, "Фридландские ворота" удалось сделать конкурентоспособным на европейском уровне музеем, сочетающим традиции и современный подход. Имя нового главы учреждения пока не называется.