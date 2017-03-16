Опрос: треть немцев и четверть американцев считают Крым частью России

Опрос, проведённый "Sputnik.Мнения", показал, какой процент жителей Европы и США считают Крым российским. О результатах сообщает РИА Новости

По данным исследования, больше всего убеждённых в том, что Крым принадлежит России, оказалось в Германии (36%) и в Италии (34%). В Великобритании такую точку зрения разделяют 26%, в США - 23%, во Франции - 20%.

Примерно такое же количество опрошенных придерживаются противоположного мнения, а более половины американцев и половина французов и британцев не смогли ответить на вопрос. Также опрос показал, что в Германии считает Крым частью России в основном молодёжь, а во Франции - люди старшего поколения. Всего в опросе, проводившемся с 16 по 22 февраля, приняли участие 5138 человек.