Ярошук: Хрущёвки в Калининграде надо сносить, но денег на это нет
Автор фото: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru
Глава города Александр Ярошук считает, что хрущёвки в Калининграде необходимо сносить, только ремонт фасадов им не поможет. Такое заявление он сделал в утреннем эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" в программе "С добрым утром, Ярошук!"
.
"Как хрущёвку переделаешь? Их только сносить надо, как в Москве. Но у них деньги на это есть, они под это федеральный закон меняют. По большому счёту, если были бы такие возможности, надо было бы сносить. И такие планы были у нас, начиная с центральной части, где Соммера. Мы прорабатывали всё вплоть до квартирографии: сколько человек живёт, откуда начать надо", — рассказал градоначальник.
Ярошук отметил, что Калининград идёт по пути Берлина: "Они тоже реконструировали первую линию". В 2014 году мэр Калининграда Александр Ярошук в эфире программы "Главный час" назвал хрущёвки в центре позором города
. Градоначальник говорил, что "рано или поздно" пятиэтажки будут снесены.
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