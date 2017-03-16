Ярошук: Хрущёвки в Калининграде надо сносить, но денег на это нет

Глава города Александр Ярошук считает, что хрущёвки в Калининграде необходимо сносить, только ремонт фасадов им не поможет. Такое заявление он сделал в утреннем эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" в программе "С добрым утром, Ярошук!"

"Как хрущёвку переделаешь? Их только сносить надо, как в Москве. Но у них деньги на это есть, они под это федеральный закон меняют. По большому счёту, если были бы такие возможности, надо было бы сносить. И такие планы были у нас, начиная с центральной части, где Соммера. Мы прорабатывали всё вплоть до квартирографии: сколько человек живёт, откуда начать надо", — рассказал градоначальник.