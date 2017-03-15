Ярошук считает, что в Калининград на ПМЖ переезжают из-за большого количества церквей и парков

Глава Калининграда считает, что качество жизни в городах, в которых преобладают справедливость и мораль, намного выше, чем в остальных муниципалитетах. Такую мысль Александр Ярошук высказал во время заседания Координационного совета по духовно-нравственному развитию и просвещению населения в среду, 15 марта.



Жизнь в городе, в котором есть точки соприкосновения двух нравственных ценностей — справедливости и морали — будет успешнее, чем в других, при равных материальных условиях. Вообще другое качество жизнь приобретает", — сообщил Ярошук.