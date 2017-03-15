Ярошук считает, что в Калининград на ПМЖ переезжают из-за большого количества церквей и парков
Глава Калининграда считает, что качество жизни в городах, в которых преобладают справедливость и мораль, намного выше, чем в остальных муниципалитетах. Такую мысль Александр Ярошук высказал во время заседания Координационного совета по духовно-нравственному развитию и просвещению населения в среду, 15 марта.
Жизнь в городе, в котором есть точки соприкосновения двух нравственных ценностей — справедливости и морали — будет успешнее, чем в других, при равных материальных условиях. Вообще другое качество жизнь приобретает", — сообщил Ярошук.
Он также напомнил о том, что более 50 процентов квартир в Калининграде приобретается приезжими из других регионов России
. Одной из причин такой статистики Александр Ярошук считает именно духовно-нравственную обстановку в городе, большое количество парков и церквей.
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