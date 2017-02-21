Крупин: Половину жилья в Калининграде покупают приезжие

Порядка 50% жилья в Калининграде покупают приезжие из других регионов. Об этом во время оперативного совещания в администрации города во вторник, 21 февраля, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.



"В результате общения с застройщиками поняли, что, в принципе, получается 50 на 50. Половину покупают приезжие, половину — всё-таки калининградцы, которые улучшают своё жилищное положение", — рассказал Крупин.



Он также отметил, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Калининграде на данный момент составляет порядка 51 тысячи рублей. В 2016 году было сдано в эксплуатацию около 300 жилых домов.