Крупин: Половину жилья в Калининграде покупают приезжие
Порядка 50% жилья в Калининграде покупают приезжие из других регионов. Об этом во время оперативного совещания в администрации города во вторник, 21 февраля, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
"В результате общения с застройщиками поняли, что, в принципе, получается 50 на 50. Половину покупают приезжие, половину — всё-таки калининградцы, которые улучшают своё жилищное положение", — рассказал Крупин.
Он также отметил, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Калининграде на данный момент составляет порядка 51 тысячи рублей. В 2016 году было сдано в эксплуатацию около 300 жилых домов.
Напомним, что, по данным председателя совета Калининградской торгово-промышленной палаты, в 2016 году в Калининградской области 20% квартир приобрели
приезжие. Но некоторые строительные холдинги говорят, что этот показатель достигает 40 процентов.
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