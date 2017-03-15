В Калининграде земля заканчивается: многодетным будут давать участки в районах

В Калининграде заканчивается земля, пригодная для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилое строительство. Об этом во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 14 марта, сообщил председатель комитета имущества и земельных ресурсов Александр Зуев.



Достаточно серьёзная проблема — это общий баланс земель по генплану города, который предусмотрен для индивидуального жилого строительства меньше, чем заявленные притязания, которые на сегодняшний день есть", — обрисовал проблему Зуев.



Всего на получение земельных участков в Калининграде было подано 3 279 заявлений от многодетных семей. Предоставлено пока только 286 участков.



Все земельные участки, которые мы предоставили, выявлены по проектам планировки застроенных территорий. Это те земельные участки, которые не были оформлены: либо вообще пустовали, либо использовались самозахватчиками под сад-огород. Такие участки выявляются, формируются, ставятся на кадастровый учёт и предлагаются многодетным для освоения", — пояснил Зуев.



По словам чиновника, решить проблему нехватки земель планируется за счёт выдачи калининградцам участков в других муниципалитетах: Гвардейском, Зеленоградском и Гурьевском районах.



Надо формировать там достаточно большие массивы, которые мы дальше будем "включать" после того, как земли, пригодные для указанного предоставления, у города просто закончатся. По Гвардейскому району мы уже согласие такое получили. Осталось только определиться с порядком и возможностью финансирования строительства инженерных сетей", — сообщил замглавы горадминистрации.



Зуев заявил, что пока в запасе у Калининграда ещё остались свободные земли, поэтому в текущем и будущем году в других районах участки выдаваться не будут. При этом чиновник отметил, что не только нехватка подходящих участков тормозит процесс их распределения. Так, в 2016 году положенные наделы получили 120 семей, хотя муниципальные власти подготовили всего 176 участков.



56 человек затянули с оформлением своих документов, то есть с выражением своего согласия или несогласия. Причины разные: в некоторых случаях люди не согласны с тем земельным участком, который им предлагается. В некоторых случаях это связано с отсутствием финансовых средств для освоения этих земельных участков, потому что это требует достаточно серьёзных вложений в инженерную инфраструктуру, в подключение, в дороги и так далее".



Все выданные участки имеют возможность обустроить выход к дороге, подключится к водопроводу и канализации, но делать это должен собственник. Причём финансовые вложения требуются не только от самих многодетных семей, но и от муниципалитета.



Базовое подключение для тех массивов, которые в настоящее время проектом планировки для города выделены, составляет от 4 до 8 миллионов рублей для каждого участка. Сама розничная стоимость участка в городе не такова, сколько необходимо вложить просто для того, чтобы этот участок просто можно было бы предоставить", — уточнил Зуев.



Однако проведённые проверки показывают, что ни одна из калининградских многодетных семей, которая уже получила участок, его не бросила — одни там уже начали строительство дома, другие используют в качестве дачи.



Не секрет, что часть земельных участков берётся не для непосредственно строительства дома, а для продажи с целью улучшения своих жилищных условий. Мы уже инициировали изменения в законодательстве и будем продолжать работать по вопросу предоставления альтернативной льготы — не участка, а финансовых средств или квартиры. Такое решение не может принимать город — его должны принимать законодатели. В каком размере это будут средства и будут ли они вообще — неизвестно. В настоящий момент это только "бизнес идея", — заключил Зуев.