В Калининградской области установили новую величину прожиточного минимума
В Калининградской области установили величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. Соответствующее постановление опубликовано
в разделе нормативных актов на официальном сайте регионального правительства.
Постановление от 6 марта вступит в силу спустя десять дней с момента его опубликования. Подпись в документе поставил врио губернатора Антон Алиханов.
"Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за IV квартал 2016 года в расчёте на душу населения в размере 9 948 рублей, для трудоспособного населения — 10 680, пенсионеров — 8 183, детей — 9 509 рублей", — написано в постановлении.
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