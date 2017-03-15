В Калининградской области установили величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. Соответствующее постановление опубликовано в разделе нормативных актов на официальном сайте регионального правительства.



Постановление от 6 марта вступит в силу спустя десять дней с момента его опубликования. Подпись в документе поставил врио губернатора Антон Алиханов.



"Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за IV квартал 2016 года в расчёте на душу населения в размере 9 948 рублей, для трудоспособного населения — 10 680, пенсионеров — 8 183, детей — 9 509 рублей", — написано в постановлении.