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Главная Новости Общество

Прожиточный минимум в Калининградской области снизят на 205 рублей

15:03
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 8 февраля, правительство Калининградской области опубликовало проект постановления о прожиточном минимуме за IV квартал прошлого года. Постановление размещено на официальном сайте областного правительства.
 
Согласно документу, прожиточный минимум составит 9 948 рублей на душу населения, тогда как за III квартал он составлял 10 153 рубля. Для трудоспособного населения минимум составит 10 680 рублей (за III квартал — 10 898 рублей), для пенсионеров — 8 183 (8 325 рублей), для детей — 9 509 рублей (9 753 рубля).
 
Постановление должно пройти аникоррупционную экспертизу, она назначена на 15 февраля. Прожиточный минимум устанавливается в регионе для начисления и расчета социальных пособий и выплат, например, субсидий для ЖКХ.
 
От величины прожиточного минимума зависит, например, выплата компенсаций родителям за детские сады. С 1 января этого года выплаты положены только тем, чей семейный доход ниже прожиточного минимума. Примерно выплаты будут получать 13 тысяч человек, а лишатся выплат порядка 40—50 процентов.
 

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2 комментария Правила комментирования

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татьяна никитина
татьяна никитина #
15:28
Цены растут...прожиточный минимум уменьшается...Логично
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Prist
Prist #
17:35
Не хотят будоражить население.
Не хотят общественного резонанса.
Откровенной ложью и подтасовкой вопрос не решить.
Это действо не приведёт ни к чему хорошему.
Не надо "прятать голову в песок!"
Вы же не страусы!
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