Прожиточный минимум в Калининградской области снизят на 205 рублей

В среду, 8 февраля, правительство Калининградской области опубликовало проект постановления о прожиточном минимуме за IV квартал прошлого года. Постановление размещено на официальном сайте областного правительства.

Согласно документу, прожиточный минимум составит 9 948 рублей на душу населения, тогда как за III квартал он составлял 10 153 рубля. Для трудоспособного населения минимум составит 10 680 рублей (за III квартал — 10 898 рублей), для пенсионеров — 8 183 (8 325 рублей), для детей — 9 509 рублей (9 753 рубля).

Постановление должно пройти аникоррупционную экспертизу, она назначена на 15 февраля. Прожиточный минимум устанавливается в регионе для начисления и расчета социальных пособий и выплат, например, субсидий для ЖКХ.