Консул Израиля: главная сфера для сотрудничества с Калининградской областью – это хай-тек

Самой интересной сферой для сотрудничества Калининградской области и Израиля генеральный консул этой страны Михаэль Лотем назвал сферу хай-тек, отметив, что она будет приоритетной. Консул посетил регион 14 марта и провел встречу с представителями правительства области.

Лотем отметил, что, несмотря на то, что сфера сельского хозяйства и туризма важна для развития сотрудничества, хай-тек интересует Израиль больше. Кроме того, он уточнил, что зависеть успех сотрудничества теперь будет от бизнеса.

"Мы посещали университет, у вас прекрасные мозги, у нас тоже неплохие мозги. Мы могли бы делать прекрасные вещи вместе", – отметил консул.

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в свою очередь рассказал, что во время встречи с Лотемом были определены сферы, в которых регион может сотрудничать с Израилем. Он добавил, что это уже второй визит консула, и в этот раз обсуждались более конкретные вопросы.

"Мы перешли к конкретном проектам, где возможно сотрудничество калининградских и израильских предприятий. Определились сферы, в которых калининградские предприятия могут экспортировать в Израиль, какую продукцию калиниградские предприятия могут покупать в Израиле. Во-первых, мы определили три сферы: это сельское хозяйство, производство мясо и зерновых, в которых могут быть заинтересованы израильские предприятия. Вторая сфера – это рыбная отрасль, и мы определили перечень компаний, которые могут покупать израильскую рыбную продукцию", – заявил он.