СМИ: американских военных в Польше оставят без фастфуда

Американские солдаты в Польше не будут иметь возможность покупать фастфуд. Об этом передаёт РИА Новости с ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, раньше военные могли покупать фастфуд и питаться в военных торговых точках вне зависимости от страны дислокации. Решение о запрете продиктовано сразу несколькими причинами: среди них внутренние разногласия и то, что американцы будут служить вместе с военными из других стран.

"Вы больше не увидите Burger King. Готовьтесь есть картошку по три раза в день в течение полугода", – заявил главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Ранее подобный эксперимент проводили на американских военных базах в Афганистане в 2010 году. Тогда он продлился год, после чего солдатам вернули возможность есть фастфуд.