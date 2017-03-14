СМИ: американских военных в Польше оставят без фастфуда
Американские солдаты в Польше не будут иметь возможность покупать фастфуд. Об этом передаёт РИА Новости
с ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, раньше военные могли покупать фастфуд и питаться в военных торговых точках вне зависимости от страны дислокации. Решение о запрете продиктовано сразу несколькими причинами: среди них внутренние разногласия и то, что американцы будут служить вместе с военными из других стран.
"Вы больше не увидите Burger King. Готовьтесь есть картошку по три раза в день в течение полугода", – заявил главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес.
Ранее подобный эксперимент проводили на американских военных базах в Афганистане в 2010 году. Тогда он продлился год, после чего солдатам вернули возможность есть фастфуд.
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