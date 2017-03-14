"Не уберегли Дмитрия Анатольевича": Путин сообщил о болезни Медведева

Из-за болезни премьер-министр Дмитрий Медведев не смог присутствовать на совещании с членами правительства, которое проводил президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта.

"Начнём с некоторых оперативных вопросов. Эпидемиологическая ситуация у нас идёт на убыль, тем не менее, она пока ещё серьёзная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - цитирует Владимира Путина Life.ru

Это не единственная встреча Дмитрия Медведева, которую ему пришлось отменить из-за болезни. Так, он не принимал участие во встрече с представителями правящей партии "Единая Россия" и президентом Армении Сержем Саргсяном.