"Не уберегли Дмитрия Анатольевича": Путин сообщил о болезни Медведева
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Из-за болезни премьер-министр Дмитрий Медведев не смог присутствовать на совещании с членами правительства, которое проводил президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта.
"Начнём с некоторых оперативных вопросов. Эпидемиологическая ситуация у нас идёт на убыль, тем не менее, она пока ещё серьёзная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - цитирует
Владимира Путина Life.ru
Это не единственная встреча Дмитрия Медведева, которую ему пришлось отменить из-за болезни. Так, он не принимал участие во встрече с представителями правящей партии "Единая Россия" и президентом Армении Сержем Саргсяном.
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