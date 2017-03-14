Роспотребнадзор: грипп уходит из Калининградской области

В Калининградской области за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



За неделю в больницы госпитализировали 39 заболевших, из них 18 детей. Заболеваемость в регионе ниже порогового уровня во всех возрастных группах на треть. При этом лабораторно подтвердили только три случая гриппа В.