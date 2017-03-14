Для Кронпринца разработают общий проект реконструкции и адаптации под современное использование

Три организации, которые расположены в крепости Фридриха Великого, совместно разработают общий проект реставрации и адаптации комплекса под современное использование. Об этом журналистам рассказал руководитель федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олег Рыжков после межведомственного совещания в Калининграде во вторник, 14 марта.



"По результатам диалога мы договорились, что ключом дальнейшего развития этого комплекса является единый проект его реставрации и приспособления к современному использованию. Сохранятся образовательная функция, Музей современного искусства, и остаётся доходная часть — аренда помещений", — рассказал Рыжков.



Он также отметил, что финансовые затраты на разработку общего проекта возьмут на себя федеральные власти. Общая же сумма проекта станет известна после рассмотрения технических заданий трёх нынешних пользователей комплекса. При этом уже к чемпионату мира по футболу в 2018 году планируется отреставрировать фасад крепости.



"На совещании речь шла не только о фасаде, также о внутренностях самих зданий и прилегающей территории, включая двор — будет восстановлено историческое покрытие, брусчатка. И парковка, конечно, ликвидируется — ей здесь не место", — добавил Рыжков.