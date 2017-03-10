Федеральные власти расторгли договор на реконструкцию башни Кронпринц

Правительство России расторгло договор на реконструкцию Крепости Фридриха Великого в Калининграде. Об этом в пятницу, 10 марта, во время оперативного совещания в региональном кабмине сообщил глава Службы государственной охраны культурного наследия Евгений Маслов.

"Расторгнут государственный контракт с исполнителем работ. В настоящее время пользователем объекта выделено 6,6 миллиона рублей на проведение первоочередных ремонтных и реставрационных работ", — сообщил Маслов.