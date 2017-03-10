Федеральные власти расторгли договор на реконструкцию башни Кронпринц

Правительство России расторгло договор на реконструкцию Крепости Фридриха Великого в Калининграде. Об этом в пятницу, 10 марта, во время оперативного совещания в региональном кабмине сообщил глава Службы государственной охраны культурного наследия Евгений Маслов.
"Расторгнут государственный контракт с исполнителем работ. В настоящее время пользователем объекта выделено 6,6 миллиона рублей на проведение первоочередных ремонтных и реставрационных работ", — сообщил Маслов.
Ранее стало известно, что завершилось предварительное следствие
по делу о хищении при реставрации башни Кронпринц. Обвинение по данному эпизоду было предъявлено экс-замминистр
у культуры России Григорию Пирумову.
В мае прошлого года сообщалось, что в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) прошли обыски. Они были связаны с криминальным "делом реставраторов"
о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры, в частности башни Кронпринц в Калининграде. Общая стоимость работ по реставрации объекта составляла порядка 40 миллионов рублей.
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