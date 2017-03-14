В районе замка Бальга в Калининграде хотят разбить "парк памяти"
Федеральные власти планируют законсервировать руины замка "Бальга", а на территории исторического памятника разбить "парк памяти". Об этом журналистам рассказал руководитель федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олег Рыжков после межведомственного совещания в Калининграде во вторник, 14 марта.
"Там функция не определена, потому что это место связано с трагедией февраля-марта 1945 года, и там так просто нельзя заселиться. Скорее всего, это будет "парк памяти" — своего рода точка соприкосновения русского и германского народов, память о той войне, которая прошла, о жертвах уже последних её дней. Там, скорее всего, будет духовная, а не коммерческая деятельность", — рассказал Рыжков.
При этом пока не принято окончательное решение о полном или частичном восстановлении Бальги. Как отметил Олег Рыжков, руины замка и сейчас "достаточно живописны", однако их необходимо правильно законсервировать, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. В рамках этого проекта планируется также восстановить и историческую дорогу до памятника культурного наследия.
Напомним: в настоящее время восстановлением данного объекта занимается фонд "Возрождение замка Бальга"
, которым руководит предприниматель и историк Владимир Созинов, четыре года назад переехавший в Калининградскую область из Перми. По его словам, работы ведутся главным образом силами волонтёров. За три года замковая территория расчищена от кирпичных завалов и кустарника, рабочими подрядной организации укреплены фундаменты стен сторожевой башни форбурга, разрушенные послевоенными взрывами.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.