В районе замка Бальга в Калининграде хотят разбить "парк памяти"

Федеральные власти планируют законсервировать руины замка "Бальга", а на территории исторического памятника разбить "парк памяти". Об этом журналистам рассказал руководитель федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олег Рыжков после межведомственного совещания в Калининграде во вторник, 14 марта.



"Там функция не определена, потому что это место связано с трагедией февраля-марта 1945 года, и там так просто нельзя заселиться. Скорее всего, это будет "парк памяти" — своего рода точка соприкосновения русского и германского народов, память о той войне, которая прошла, о жертвах уже последних её дней. Там, скорее всего, будет духовная, а не коммерческая деятельность", — рассказал Рыжков.



При этом пока не принято окончательное решение о полном или частичном восстановлении Бальги. Как отметил Олег Рыжков, руины замка и сейчас "достаточно живописны", однако их необходимо правильно законсервировать, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. В рамках этого проекта планируется также восстановить и историческую дорогу до памятника культурного наследия.