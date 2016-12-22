Активист, занимающийся возрождением замка Бальга, ищет помощников

Фонд "Возрождение замка Бальга", которым руководит предприниматель и историк Владимир Созинов, четыре года назад переехавший в Калининградскую область из Перми, рассказал о планах по возрождению замка и о нехватке рук.



Как пишет "Страна Калининград", в первый раз Владимир Созинов побывал на Бальге как турист, увидел, в каком она состоянии, и решил сделать всё, чтобы её сохранить. В январе 2013 года создал некоммерческую организацию, чтобы получить разрешение на работы с памятником.



По словам Созинова, работы ведутся главным образом силами волонтёров. За три года замковая территория расчищена от кирпичных завалов и кустарника, рабочими подрядной организации укреплены фундаменты стен сторожевой башни форбурга, разрушенные послевоенными взрывами. Осталось самое важное — заделать специальными клеевыми растворами трещины в стенах и обработать кладку водоотталкивающими растворами.



— К сожалению, работы продвигаются очень медленно, — говорит Созинов. — Приходится действовать в рамках строгих, но порой бессмысленных циркуляров. То, чем мы здесь занимаемся, официально называется "антиаварийные работы", а руины замка Бальга в кадастровом паспорте значатся как "объект незавершённого строительства".



Но, как бы то ни было, Созинов надеется, что при благоприятном стечении обстоятельств через три-четыре года Бальга вновь обретёт сторожевую башню форбурга в том виде, в каком она предстала после реконструкции 1929 года.



"Нет необходимости восстанавливать замок полностью, — считает энтузиаст, — и не стоит делать из него "Диснейленд". Важно сохранить то, что осталось, приведя это в нормальный вид".



Дело явно пошло бы быстрее, если б не острая нехватка волонтёров. Любой, кто хочет поучаствовать в разборе кирпичных завалов и очистке прилегающей к замку территории от кустарника, может позвонить Владимиру Созинову по телефону 8-911-458-97-61. Сбор на Бальге — каждое воскресенье, в 11 часов утра.



О подробностях работ на территории замка читайте в заметке О подробностях работ на территории замка читайте в заметке "Страны Калининград".



Напомним, Балтийская коса и замок Бальга Напомним, Балтийская коса и замок Бальга станут особо охраняемыми природными территориями.