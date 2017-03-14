"Недолго сидит и гуляет": 9-летняя девочка, сбитая грузовиком под Правдинском, идёт на поправку

9-летняя Таня, которая в августе прошлого года попала под колёса грузовика в Правдинском районе, потихоньку идёт на поправку. Об этом рассказала руководитель благотворительного центра "Верю в чудо" София Лагутинская.

Почти четыре месяца с тяжёлыми травмами девочка провела в больнице. Она была прикована к постели. К девочке по-прежнему раз в неделю приезжают сотрудники хосписно-паллиативной службы благотворительного центра "Верю в чудо". Они начали помогать ребёнку и маме уже в Детской областной больнице. На своей странице в "Фейсбуке" София поблагодарила тех, кто помогает девочке.

По словам Софии Лагутинской, сейчас волонтёры прилагают усилия, чтобы Таню госпитализировали в Детскую областную больницу. "Мы также отправили несколько запросов в реабилитационные центры, необходимо работать с ножками — у Танюши серьёзная спастика (спастика — это непроизвольное болезненное сокращение мышц), необходим специальный логомассаж по восстановлению навыков речи. Сейчас Танюша очень позитивно воспринимает происходящее, улыбается. Хорошо реагирует на знакомую речь, узнаёт родных", — делится София.