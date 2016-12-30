"Ринулась к бабушке через дорогу": история 9-летней девочки, прикованной к постели после аварии под Правдинском

9-летняя Таня в августе этого года попала под колёса грузовика в Правдинском районе. Почти четыре месяца с тяжелыми травмами она провела в больнице. Уже две недели, как её перевезли из больницы домой. Девочка прикована к постели. Мать Тани Юлия верит, что дочь удастся поставить на ноги. Следят за девочкой сотрудники хосписно-паллиативной службы благотворительного центра "Верю в чудо". Они начали помогать ребёнку и маме уже в Детской областной больнице. Вместе с ними Клопс.Ru отправился в небольшой посёлок в Правдинском районе, в 72 км от областного центра, чтобы узнать историю многодетной семьи, оставшейся один на один с неизлечимо больным ребёнком.

Таня вместе с мамой и двумя братьями — 16-летним Женей и четырёхлетним Владом — живёт на отшибе посёлка Рощино. Одиноко стоящий в поле дом на три хозяина, колодец, печное отопление. От центральной улицы по раскатанной трактором колее до старого немецкого барака метров 50. Преодолевать этот маршрут приходится нечасто. Местные работают на ферме неподалёку. В Правдинск выезжают редко, детей воспитывают дома — до ближайшего садика почти 12 километров. Работать Юлия перестала после рождения второго ребёнка.Сейчас всё время посвящает детям.

После трагедии справляться с девочкой помогают волонтёры "Верю в чудо". Они уже перевезли специальную кровать для малышки и помогают с питанием и медпрепаратами.

Видна динамика

На пороге дома нас встречает бойкий мальчишка, коротко представляясь: "Владик". Он с радостью хватает принесённые ему сладости, угощает присутствующих, а коробки по-хозяйски отставляет в сторону. "А из этого я сделаю домик!".

Владик уверенно отвечает, что станет трактористом: "Буду копать траншеи, как дядя Серёжа. Накоплю много денег, а потом куплю фотоаппарат!" — мечтает светловолосый малыш, уплетая шоколадные конфеты. Потом смышлёный мальчик начинает рассуждать о том, что для этого ему нужно долго и много учиться. Он уверенно тычет в разложенный на столе букварь. "Это знаешь, какая буква? Хааа-мяк! А это — фааааа-нарь!" — повторяет Владик за электронным женским голосом, издающимся из "говорящей" книги.

В небольшом доме две комнаты. В одной из них лежит Таня. Вокруг неё уложены детские игрушки. Пока медики осматривают девочку, вокруг них сайгаком прыгает общительный младший брат, пытаясь заполучить крупицу внимания. Над девочкой склонились трое взрослых. Врачи говорят, что видна динамика: не хрипят лёгкие, ручки и ножки стали чуть мягче. Через время можно будет задуматься о реабилитации. "Сейчас самое опасное для Тани — это инфекция. Она может серьёзно потерять в весе — тогда начнутся неврологические проблемы. Нужно сейчас её очень оберегать. Немного пожурили маму, что она бутылочки со смесью для кормления хранит в тепле", — делится врач Светлана Бондаренко.

Бежала к дедушке с бабушкой

В день, когда произошла трагедия, Юля с сестрой поехали переводить Таню в школу в посёлок Домново. Радостные возвращались и собирались заехать к бабушке с дедушкой в Соловьёво.

"Они стол накрыли. Мы ведь — хоть близко живём — очень редко у них бываем. Сестра припарковала автомобиль на противоположной стороне дороги. Она вылезла первая, наперевес с пакетами. Бабушка с дедом уже на порог дома вышли и нас встречали. Таня как их увидела, так и ринулась через дорогу".

В сводку ГИБДД спустя сутки попадёт сухая информация: водитель автомобиля МАН сбил переходившую проезжую часть дороги не по "зебре", но в зоне видимости пешеходного перехода девочку. В результате ДТП МАН съехал в кювет, девочка-пешеход госпитализирована.

Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД по Калининградской области

"Мы даже понять ничего не успели. Она у нас всегда как ветер была. Только и услышала тогда тормоза — скрип страшный... Это ужасно тяжело. Вызвали скорую, и время тянулось так долго... Потом Танюшку унесли. Женя за мной по пятам ходил, чтобы я с собой ничего не сделала", — рассказывает Юля.

Девочку доставили в детскую областную больницу. "У Тани был перелом таза, шейки бедра, ключицы. Ребро воткнулось в лёгкое... Операция часа четыре длилась, может больше. Не ощущала времени. Помню только, что меня выгонять начали. Сказали домой ехать", — не моргая, вспоминает Юлия.

К приезду Тани домой женщине помогали готовиться волонтёры техникума в Светлом, они сделали косметический ремонт. Подбирала нужные слова Юля и для маленького сына. Пыталась объяснить ему, что может не узнать старшую сестру.

"Говорила ему, что у Тани к носу подведена трубочка. Через неё она питается. Что девочка наша теперь лежит и не разговаривает. Первое время Влад боялся к ней подойти, сейчас ничего, носится", — рассказывает Юля.

Каждые полтора часа Юля делает дочке лёгкий массаж, разминает ножки и ручки. Она пытается разглядеть улучшения и уверена, что дочь встанет на ноги. В надежде проходит каждый день. По хозяйству помогает старший сын Женя: затопить печку, принести воды из колодца. Скоро хлопот у вмиг повзрослевшего 16-летнего юноши добавится: Юля ждёт ещё одного ребёнка.

Сотрудники хосписно-паллиативной службы "Верю в чудо" следят за девочкой. "В ближайшее время наши медики поменяют Тане зонд. Тот, что был установлен в больнице, слишком большой", — рассказывает руководитель благотворительного центра София Лагутинская.

С соседями семья сейчас не общается, стараясь закрыться от посторонних глаз. "Не хочу, чтобы к нам ходил кто-то. Что тут смотреть? Может, и хорошо, что мы практически в поле живём", — заключает женщина.