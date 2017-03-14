Генне о самовольной реконструкции общественных зданий: в Рыбной деревне беспредел

Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне назвал беспределом то, как реконструируются небольшие торговые объекты на Октябрьском острове рядом с Рыбной деревней. Такое заявление чиновник сделал после оперативного совещания в мэрии во вторник, 14 марта.
Во время доклада о незаконной постройке или реконструкции небольших торговых или общественных зданий Генне отдельно отметил недавно ставший двухэтажным магазинчик, стоящий возле остановки как раз через дорогу от Рыбной деревни.
"Венец творения" — полностью самовольно построенное здание напротив Рыбной деревни. Когда-то это была группа НТО. Полгода назад они закончили реконструкцию второго этажа — сделали мансарду. Думаю, скоро появятся какие-то фронтоны, — рассказал архитектор. — Мы проводили конкурс второй очереди Рыбной деревни. Государство, город и регион вкладывали миллиарды рублей в Солнечный бульвар, в обустройство набережной, а прямо в самом центре этого вот такая самовольная реконструкция".
По словам Генне, собственника данного объекта городская администрация пыталась привлечь к ответственности, но пока безуспешно.
"Писали целую пачку документов: в прокуратуру, ГАСН… В ответ мы получаем: "В двухдневный срок предоставьте все документы". Даже после предоставления этих документов ничего не происходит. Прокуратура по ИП не работает, а в службе объект не зарегистрирован и поэтому не подлежит её надзору. Суды же требуют доказать, что нарушены права города. Сложно доказать, в чём права города нарушены, кроме внешнего облика…", — пояснил чиновник.
Уже после совещания Генне ещё раз отдельно подчеркнул наличие проблемы именно на Октябрьском острове: "В рубрике "Беспредел" это Рыбная деревня".
Напомним, что чиновники долго старались через суд заставить собственника
"Видовой башни Маяк" в Рыбной деревне снести пристройку, которую тот не согласовал с горадминистрацией. Московский районный суд, рассмотрев дело, принял решение, что решать этот спор не в его компетенции, и перенаправил его в арбитраж. Тем временем в пристройке благополучно начало работу кафе.
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