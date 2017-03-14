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Генне о самовольной реконструкции общественных зданий: в Рыбной деревне беспредел

Автор: Екатерина Медведева
13:34
  724 2
  • Вячеслав Генне. Фото из архива Клопс.Ru
Вячеслав Генне. Фото из архива Клопс.Ru
Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне назвал беспределом то, как реконструируются небольшие торговые объекты на Октябрьском острове рядом с Рыбной деревней. Такое заявление чиновник сделал после оперативного совещания в мэрии во вторник, 14 марта.

Во время доклада о незаконной постройке или реконструкции небольших торговых или общественных зданий Генне отдельно отметил недавно ставший двухэтажным магазинчик, стоящий возле остановки как раз через дорогу от Рыбной деревни.
 
"Венец творения" — полностью самовольно построенное здание напротив Рыбной деревни. Когда-то это была группа НТО. Полгода назад они закончили реконструкцию второго этажа — сделали мансарду. Думаю, скоро появятся какие-то фронтоны, — рассказал архитектор. — Мы проводили конкурс второй очереди Рыбной деревни. Государство, город и регион вкладывали миллиарды рублей в Солнечный бульвар, в обустройство набережной, а прямо в самом центре этого вот такая самовольная реконструкция".
 
По словам Генне, собственника данного объекта городская администрация пыталась привлечь к ответственности, но пока безуспешно.
 
"Писали целую пачку документов: в прокуратуру, ГАСН… В ответ мы получаем: "В двухдневный срок предоставьте все документы". Даже после предоставления этих документов ничего не происходит. Прокуратура по ИП не работает, а в службе объект не зарегистрирован и поэтому не подлежит её надзору. Суды же требуют доказать, что нарушены права города. Сложно доказать, в чём права города нарушены, кроме внешнего облика…", — пояснил чиновник.

Уже после совещания Генне ещё раз отдельно подчеркнул наличие проблемы именно на Октябрьском острове: "В рубрике "Беспредел" это Рыбная деревня".
 
Напомним, что чиновники долго старались через суд заставить собственника "Видовой башни Маяк" в Рыбной деревне снести пристройку, которую тот не согласовал с горадминистрацией. Московский районный суд, рассмотрев дело, принял решение, что решать этот спор не в его компетенции, и перенаправил его в арбитраж. Тем временем в пристройке благополучно начало работу кафе.

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2 комментария Правила комментирования

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vkolovina
vkolovina #
14:20
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
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romeo
eo rom #
14:34
Надо набирать профессиональных юристов, а не блатных...
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