Жильцов из аварийных домов хотят переселять во вторичку
В Общественной палате по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ считают, что жильцов из аварийных домов следует переселять во вторичное жильё, отменив возможность требовать квартиру в новостройке. Об этом пишут "Известия".
"Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным", — заявил председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.
На данный момент россияне, которые живут в подлежащих сносу аварийных домах, могут потребовать предоставления жилья в новостройках. Инициаторы объясняют своё предложение тем, что, во-первых, не все регионы могут строить необходимое количество нового жилья, а во-вторых, жить в аварийных домах, ожидая сдачи в эксплуатацию нового здания, бывает опасно для жизни.
Напомним, Калининградская область получила 100 млн рублей
в качестве поощрения за достигнутые успехи в деле расселения граждан из аварийного жилья. Калининградская область почти на год раньше выполнила план по ликвидации аварийного жилья. Ранее сообщалось, что регион выделит 48 квартир для жителей "падающего" дома на Московском проспекте Калининграда.
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