Жильцов из аварийных домов хотят переселять во вторичку

В Общественной палате по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ считают, что жильцов из аварийных домов следует переселять во вторичное жильё, отменив возможность требовать квартиру в новостройке. Об этом пишут "Известия".



"Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным", — заявил председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.



На данный момент россияне, которые живут в подлежащих сносу аварийных домах, могут потребовать предоставления жилья в новостройках. Инициаторы объясняют своё предложение тем, что, во-первых, не все регионы могут строить необходимое количество нового жилья, а во-вторых, жить в аварийных домах, ожидая сдачи в эксплуатацию нового здания, бывает опасно для жизни.