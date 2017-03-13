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Конституционный суд разрешил требовать с виновников ДТП дополнительную компенсацию

Автор: Константин Сериков
18:27
  161 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Конституционный суд России разрешил пострадавшим в ДТП автомобилистам через суд взыскивать с виновника аварии сумму ущерба сверх страховых выплат. Соответствующее решение опубликовано на сайте ВС РФ. 
 
В суд обратились жители Краснодарского края, требовавшие признать неконституционными сразу несколько норм Гражданского кодекса. Заявители попали в ДТП и получили со страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Однако с этим они не согласились, и в судебном порядке попытались дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом, рассчитанным с учетом износа и без учета износа деталей. Краснодарцы обратили внимание на неопределенность оспоренных норм, вследствие которых они не могли взыскать с причинителя вреда сумму возмещения убытков без учета износа деталей, и, таким образом, восстановить свои нарушенные права в полном объёме. Но Краснодарский краевой суд оставил их требования без удовлетворения.
 
Рассмотрев жалобу, Конституционный суд пришел к выводу, что закон об ОСАГО не исключает распространение действия общих норм Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред. Поэтому при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счёт виновного лица путем предъявления к нему соответствующего требования. В итоге КС пришел к выводу, что правоприменительные решения по делам заявителей подлежат пересмотру. В дальнейшем суды должны учитывать постановление в своих будущих решениях.
 

Автомобилистам радоваться рано

 
На данный момент непонятно, повлечёт ли постановление КС РФ реальное изменение судебной практики по вопросу возмещения ущерба от ДТП, считает юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.
 
"Для того, чтобы подтвердить убыток в большем размере, надо будет нести все чеки о проведённом ремонте, и тогда, возможно, суды будут довзыскивать ущерб с виновника аварии", – говорит юрист. По его мнению, есть ещё одно противоречие, на которое не указал Конституционный суд. Закон об ОСАГО гарантирует возмещение ущерба от ДТП по тем же принципам, что прописаны в Гражданском кодексе РФ. Теперь же выходит, что Гражданский кодекс гарантирует возмещение реальных убытков, а закон об ОСАГО предусматривает лишь компенсацию с учётом износа и с учётом единой методики.
 
"Такое положение вещей противоречит принципам, которые прописаны в законе об ОСАГО. Да и водители теперь не смогут чувствовать себя финансово защищёнными от вероятности быть виновником ДТП. До этого вроде как предполагалось, что страховка оплачивает в пределах 400 т.р. весь ущерб, теперь же получается что страховая выплачивает по правилам единой методики (с учетом износа), а с самого виновника могут ещё довзыскать немалую сумму за ремонт в каком-либо автоцентре", – уточняет Губенко.
 
Юрист считает, что любые расходы должна покрывать страховка в пределах 400 тысяч рублей, предусмотренных контрактом, чтобы не было случаев довзыскания сумм с водителей. Подобная практика наиболее логична и соответствовала бы закону об ОСАГО. Но как будет применяться новое положение в конечном итоге, покажет время.
 

ОСАГО могут вовсе отменить

 
Между тем, в Госдуме уже подумывают об отмене системы ОСАГО из-за неэффективности. Как считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, для автомобилистов покупка полиса ОСАГО оказалась пустой тратой денег.
 
"ОСАГО как продукт, который должен был защищать автомобилистов, не работает. Это навязанная сегодня услуга. Это пустая трата денег", – приводит заявление парламентария "Газета.Ru".  По мнению Нилова, страховщики должны изменить отношение к автомобилистам, иначе система продолжит "барахлить", и тогда придётся постоянно вносить в законодательство правки.
 
 

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