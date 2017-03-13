Баринов: уволенная замминистра Николаева не будет работать в системе здравоохранения региона
Илья Баринов. Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Экс-заместитель министра Татьяна Николаева не будет продолжать работу в системе здравоохранения региона ни на какой другой должности. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.
Контракт истёк. Думаю, что она будет полезна в другой какой-то ипостаси, которую она сама для себя определит, — заявил Баринов.
На вопрос журналиста, не была ли Татьяне Николаевой предложена другая должность в системе здравоохранения региона, чиновник ответил, что "пока точно нет".
"Если говорить с точки зрения общественного резонанса, то обществу виднее, какие были претензии к замминистра", — прокомментировал интерес к своему кадровому решению Баринов.
10 марта официально стало известно, что с заместителем министра здравоохранения региона Татьяной Николаевой не продлили контракт.
Сама чиновница эту информацию комментировать отказалась.
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