Баринов: уволенная замминистра Николаева не будет работать в системе здравоохранения региона

Экс-заместитель министра Татьяна Николаева не будет продолжать работу в системе здравоохранения региона ни на какой другой должности. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.

Контракт истёк. Думаю, что она будет полезна в другой какой-то ипостаси, которую она сама для себя определит, — заявил Баринов.

На вопрос журналиста, не была ли Татьяне Николаевой предложена другая должность в системе здравоохранения региона, чиновник ответил, что "пока точно нет".



"Если говорить с точки зрения общественного резонанса, то обществу виднее, какие были претензии к замминистра", — прокомментировал интерес к своему кадровому решению Баринов.