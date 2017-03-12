СМИ: звезда мадридского "Реала" Роналду станет отцом близнецов

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Источник: на берегу Калининградского залива нашли тело пропавшей Камиллы М.
11 марта 201720:00
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В выходные калининградских водителей проверят на трезвость
11 марта 201711:15
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Россиянка оплатила все штрафы на польской границе, чтобы вернуться домой
11 марта 201711:03
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