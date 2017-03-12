СМИ: звезда мадридского "Реала" Роналду станет отцом близнецов

Криштиану Роналду, звезда футбольного клуба "Реал", скоро станет отцом близнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

Детей 32-летнему португальцу должна родить суррогатная мать, которая живёт на западном побережье США. Как только малыши появятся на свет, из доставят в особняк футболиста в Мадриде.

У Роналду уже есть шестилетний сын, также рождённый суррогатной матерью. Футболист считает, что ему пора уже обзавестись братьями, с которыми он будет расти.