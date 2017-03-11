ООН сообщила о крупнейшем за последние 70 лет гуманитарном кризисе

ООН сообщила о крупнейшем с 1945 года мировом гуманитарном кризисе. Об этом сообщает РБК.

От голода могут умереть 20 млн человек, для решения проблемы нужно найти 4,4 млрд долларов. 20 млн человек уже сейчас голодают, умирать они будут от сопутствующих болезней. Уже в этом году 1,4 млн детей могут погибнуть от голода. Наиболее остро эта проблема стоит в четырёх странах Африки: Нигерии, Южном Судане, Сомали, Йемене.

Проблема не только в нехватке продуктов, но и разрушении сообществ, в том, что останавливается развитие стран, люди покидают свои дома, идут в другие регионы и страны, принося нестабильность.

Деньги для предотвращения катастрофы нужно найти уже к июлю. В феврале для решения этой проблемы ООН было выделено 90 млн долларов.

По некоторым оценкам, в в Йемене как минимум один ребенок умирает каждые 10 минут от болезней, которые человечество научилось лечить и предупреждать. Еще около 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет страдают от хронического голода и недоедания.

Население этой страны оказалось в тяжелой ситуации, в том числе, и из-за продолжающегося конфликта между хуситами и правительственными войсками, которых поддерживает Саудовская Аравия.

Ситуацию в Нигерии ООН описывает как "самый значительный кризис на континенте", истинные масштабы которого станут ясны лишь после того, как удастся подавить террористов "Боко Харам", захвативших значительные территории.

В Сомали голод как стихийное бедствие официально был признан шесть лет назад, тогда погибло около 260 тысяч человек. Уже в начале марта были сообщения о том, что в одном из регионов страны от нехватки продовольствия и сопутствующих болезней в течение 24 часов умерли 110 человек.