Лоукостер "Победа" начал продавать билеты в Турцию
Авиакомпания "Победа" начала продажу билетов в турецкий город Аланья в Анталье. Об этом сообщает ТАСС
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Полёты начнутся 21 апреля. Рейсы будут вылетать в Турцию трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
"Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов, – сообщил представитель компании. – На первом рейсе предложено не менее 20 процентов билетов по такой цене".
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