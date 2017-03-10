Лоукостер "Победа" начал продавать билеты в Турцию

Авиакомпания "Победа" начала продажу билетов в турецкий город Аланья в Анталье. Об этом сообщает ТАСС

Полёты начнутся 21 апреля. Рейсы будут вылетать в Турцию трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов, – сообщил представитель компании. – На первом рейсе предложено не менее 20 процентов билетов по такой цене".