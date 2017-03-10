"Может, там дренажа и не было вообще…": в МУП "Альта" не знают причины затопления городского кладбища

В МУП "Альта" не могут найти причину ежегодного подтопления городского кладбища на проспекте Мира. Об этом Клопс.Ru рассказал главный инженер предприятия Александр Севастьянов.



Мы сами не знаем: может, там дренаж нарушен или его толком и вообще не было. Надо сначала воду откачать, а потом пытаться разобраться в причине и придумать решение проблемы. Сейчас вообще сложно о чем-то говорить", — заявил Севастьянов.



По словам Севастьянова, ситуация с затоплением некоторых мест, находящихся в низинах на территории кладбища, наблюдается ежегодно во время паводков. Другое дело, что раньше вода скапливалась на могилах не в таких количествах, как в этот раз.



Этому способствовали погодные условия: дожди сначала, опять снег обильный выпал, а потом резко оттепель… Да ещё и дорожка, ведущая к часовне, приподнята, поэтому вода до неё и скапливается. Раньше вода вся как-то уходила к ливнёвкам на проспекте Мира", — пояснил Севастьянов.



На кладбище уже вторую неделю в круглосуточном режиме работает насос, который по шлангу откачивает воду. Однако подобраться к некоторым могилам в двух частях кладбища (рядом с часовней и чуть поодаль, ближе к цветочному мини-рынку) не представляется возможным.



Один из посетителей кладбища уверенно заявил, что под могилами проходит "немецкий водопровод", трубы которого временами прорываются в разных местах. Правда, это предположение главный инженер "Альты" назвал ерундой.



Цветочники, которые торгуют у кладбища, заявили, что подтопления могил, конечно, случаются, но так сильно залило территорию погоста впервые.



Это паводки, девушка! А чего вы хотели? Все дачи вон поблизости тоже затоплены. Это нормально — снег тает, и вода вся в низины стекает", — отрезала сотрудница кладбища, подметающая дорожки.

Сказать точно, когда калининградцы смогут беспрепятственно навестить могилы усопших близких, на муниципальном предприятии пока затрудняются.



Паллеты класть не будем. Зачем? Чтобы они там плавали? Вот сейчас деревья начнут брать воду — и полегче станет. Думаю, через три-четыре дня вода с кладбища уйдёт", — предположил Севастьянов.

Клопс.Ru направил официальный запрос в горадминистрацию Калининграда с просьбой разъяснить, как планируется решить проблему.