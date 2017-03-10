В Гусеве планируют построить поле для гольфа

В Гусеве может появиться поле для гольфа. Об этом сообщают "Вести-Калининград"

По данным СМИ, сейчас власти города ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Чиновники пообещали бизнесменам содействие в создании объекта. В частности, власти муниципалитета помогут с обустройством площадки и подведением к участку коммуникаций.

Поле для гольфа планируется разместить на земле площадью 4 га. Она расположена рядом с поселком Еловое. "Территория, которую мы предлагаем под поле для гольфа, уже имеет сложившийся рельеф. Нужно будет и покрытие делать, но чтобы дать новую жизнь посёлку, можно сделать перспективное строительство", — рассказал главный архитектор Гусева Дим Охрименко.