В Калининградской области планируют построить поле для гольфа

В Калининградской области может появиться поле для гольфа. О планах по его созданию "Российской газете" рассказал и.о. губернатора региона Антон Алиханов.

Поле для гольфа может появиться в Гвардейске. Ранее о намерениях построить его заявил владелец гостиницы "Лангендорф" Эдуард Воронецкий.

По словам врио главы региона, в числе туристических проектов, помимо поля, есть также идея создания круглогодичного аквапарка. Алиханов отметил: благодаря реконструкции аэропорта Храброво и проведению чемпионата мира по футболу турпоток в области должен увеличиться.