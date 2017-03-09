Большинство россиян предпочитают не пользоваться банковскими карточками при совершении покупок
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Безналичные платежи не являются в России повсеместно распространённым способом оплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого
ВЦИОМ.
Вообще не пользуются безналичными способами оплаты 32% респондентов. Предпочитают рассчитываться банкнотами 27% опрошенных. Используют наличные деньги, но предпочитают рассчитываться карточками 14% россиян. Только безналичные расчёты выбрали 1% опрошенных. В равной степени пользуются и наличным, и безналичным способами оплаты 26% респондентов.
Рассуждая на абстрактное предложение по ограничению наличных расчётов 80% россиян сказали, что это ущемление прав граждан, 17% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
Отвечая на вопрос об отношении к запрету наличных расчётов, если речь идёт о сумме более 50 тыс. рублей, против высказались 56% респондентов. Поддержали идею 36% опрошенных.
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