Большинство россиян предпочитают не пользоваться банковскими карточками при совершении покупок

Безналичные платежи не являются в России повсеместно распространённым способом оплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



Вообще не пользуются безналичными способами оплаты 32% респондентов. Предпочитают рассчитываться банкнотами 27% опрошенных. Используют наличные деньги, но предпочитают рассчитываться карточками 14% россиян. Только безналичные расчёты выбрали 1% опрошенных. В равной степени пользуются и наличным, и безналичным способами оплаты 26% респондентов.

Рассуждая на абстрактное предложение по ограничению наличных расчётов 80% россиян сказали, что это ущемление прав граждан, 17% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.



Отвечая на вопрос об отношении к запрету наличных расчётов, если речь идёт о сумме более 50 тыс. рублей, против высказались 56% респондентов. Поддержали идею 36% опрошенных.